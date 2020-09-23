Кабмин рассмотрит санкции против онлайн-сервисов из РФ - Wildberries и ivi

Кабинет министров поручил разработать предложения по внедрению санкций против российских онлайн-сервисов ivi.ru и Wildberries.ru из-за сериалов и другого контента производства РФ.

Об этом на заседании правительства сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries, в связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru ", - заявил министр.

Напомним:

Накануне крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазин на территории Украины.