Несмотря на решение суда, Кабмин оставит "карантинные" ограничения на зарплаты министрам и премьеру

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его зарплата и зарплата министров останутся ограниченными до 5 средних зарплат в Украине.

Об этом он сообщил во время заседания правительства 23 сентября.

"Подтвержу публично, что с принятием решением Конституционного суда относительно заработных плат чиновников и госслужащих, Кабинет министров и я лично, остаемся под действием постановления №304 в которой зарплаты премьер-министра, министров ограничены размером не более 5 средних заработных плат в Украине", - сообщает глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что это принципиальная позиция, и попросил министров не допустить "перекосов" в зарплатах их заместителей, и работникам министерств.

"Что касается заработных плат чиновников, заместителей министров, работников министерств, я прошу всех министров также контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты соответствовали тем уровням, о которых мы говорили и которые приемлемы для экономической ситуации", - резюмирует премьер.

Напомним:

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.