"Нафтогаз" получил убыток в первом полугодии 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривень.

Об этом говорится в консолидированной неаудированной отчетности компании.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года НАК получил 24,704 млрд грн чистой прибыли .

Доход "Нафтогаза" в первом полугодии 2020 года снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) – до 71,928 млрд грн.

По итогам второго квартала 2020 года убыток НАК составил 14,721 млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь-2019. Доход за второй квартал текущего года составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд грн).

Капитальные инвестиции за первое полугодие снизились почти в 2,1 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 7,837 млрд грн.

Денежные средства и остатки на банковских счетах "Нафтогаза" на 30 июня 2020 года составляли 53,433 млрд грн против 77,593 млрд грн на 31 декабря 2019 года.

"Группа" Нафтогаз" и правительство Украины внедрили определенные инициативы, направленные на улучшение финансовых показателей деятельности и ликвидности Группы... Группа ожидает получить компенсацию от государства в сумме 32,2 млрд гривен в 2020 году", - говорится в отчетности.

Руководство "Нафтогаза" считает, что меры со стороны правительства позволят Группе продолжать свою деятельность на непрерывной основе.

Экономическая правда