Более 750 миллионов долларов отмыл Deutsche Bank в интересах Коломойского в США — FinCEN

Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским в интересах его американских компаний.

Источник: International Consortium of Investigative Journalists

Детали: Расследование сообщает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.

ICIJ обнаружил, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За 6 лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.

По данным ICIJ, еще $268 млн перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007-го по 2013 год.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006-го по 2015 год - в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

К слову, Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США.

Журналисты сообщают со ссылкой на протоколы суда, что при Коломойском сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае даже остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам.

Исследователи сообщают о случаях неуплаты налоговпредприятиями олигарха. Например, в Иллинойсе компания Коломойского купила бывший завод Motorola. Уже через несколько месяцев местная коммунальная компания отключила электричество из-за неоплаченных счетов, а спустя несколько месяцев не были уплачены и налоги на недвижимость. Той зимой из-за замерзания труб лопнула система орошения. Продали комплекс спустя 8 лет после покупки на "бесславном онлайн-аукционе" с убытком почти в $7 миллионов.

Дословно: "Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве... здания были обесценены, заводы закрыты, а сталелитейщики остались без работы".

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Коломойский попал в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях.

Узнать больше: Что такое FinCEN Files и причем тут Ахметов, Коломойский, Фирташ и Порошенко

Предыстория:

В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Украинская правда