За 8 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% — Госстат

В августе 2020 года промышленное производство в Украине по сравнению с августом 2019 года сократилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%.

Об этом говорится в данных Госстата.

При этом, с коррекцией на эффект календарных дней, сокращение промпроизводства в августе 2020 составил 4,2% - это лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период падение ускорилось - до 7,7% с 6,6% в июле.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров падение замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

За 8 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с 8 месяцами 2019 года.

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Напоминаем:

В июне 2020 года промышленное производство сократилось на 5,6% по сравнению с июнем 2019 года.

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Экономическая правда