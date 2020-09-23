Минфин выпустит ОВГЗ на 6,8 миллиарда для докапитализации "Укрэксимбанка"

Кабмин утвердил постановление о докапитализации государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн - Минфину поручили выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Такое решение утвердили на заседании правительства 23 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Вашему вниманию предлагается проект постановления Кабинета министров об увеличении уставного капитала Укрэксимбанка. По предложению НБУ, необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования на данный момент составляет 6,8 млрд грн", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что с этой целью Минфину поручается выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Напомним:

По итогам января - июля 2020 года рейтинг прибыльных украинских банков продолжает возглавлять ПриватБанк (16,2 млрд грн), а наибольший ущерб начиная с апреля 2020 года фиксирует "Укрэксимбанк" (минус 2,24 млрд грн).

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности "Государственного экспортно-импортного банка" на 2020-2024 годы.

Предусматривается, что Укрэксимбанк будет преимущественно корпоративным банком, ориентированным на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Основные направления деятельности Укрэксимбанка на 4 года предусматривают, что миссия банка будет заключаться в создании и развитии доступной инфраструктуры кредитных инструментов.

Ранее сообщлалось, что диалог государственного Укрэксимбанка с Министерством финансов и Национальным банком о докапитализации на 10 млрд грн находится на финишной стадии.