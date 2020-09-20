Новости выходных: транш МВФ, дефолт, деньги из COVID-фонда

О транше МВФ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.

О дефолте. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в украинском правительстве исключают возможность дефолта.

О деньгах из COVID-фонда. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что из 66 млрд гривен COVID-фонда даже с дорогами использовано 23 миллиарда, а на дороги использовано меньше чем 10 млрд грн.

О расходах на Офис Зеленского. Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к руководству Минфина и Госуправления делами с просьбой проработать проект госбюджета-2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

О кадровых изменениях в Кабмине и бюджете-2021. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным кадровые изменения в экономическом блоке правительства при утверждении госбюджета-2021.

О TikTok. Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил сделку между ByteDance Ltd и американскими фирмами Oracle и Walmart, которая позволит китайскому приложению для обмена видео TikTok продолжить работу в Соединенных Штатах Америки.

Американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской ByteDance Ltd. суммарно 12 млрд долларов за покупку американского сегмента приложения TikTok.

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