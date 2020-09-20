СМИ: Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok 12 млрд долларов

Американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской ByteDance Ltd. суммарно 12 млрд долларов за покупку американского сегмента приложения TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, компании могут купить пакеты акций размером 12,5% и 7,5%.

В то же время компания-владелец ByteDance добивается оценки TikTok в 60 млрд долларов.

По словам источника агентства, окончательная оценка стоимости приложения еще не установлена, Пекин также еще не одобрил сделку.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил сделку между ByteDance Ltd и американскими фирмами Oracle и Walmart, которая позволит китайскому приложению для обмена видео TikTok продолжить работу в Соединенных Штатах Америки.

Трамп заявил, что одобрил сделку между Oracle Corp., Walmart Inc. и ByteDance Ltd. по созданию новой компании под названием TikTok Global для запуска приложения для обмена видео в США: "Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку концептуально".

В рамках договоренности, как сообщил Трамп журналистам в Белом доме, компании согласились внести 5 миллиардов долларов в фонд образования.

Условия сделки должен одобрить Комитет по иностранным инвестициям в США.

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Экономическая правда