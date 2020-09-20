Марченко рассказал, сколько потрачено средств из COVID-фонда

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что из 66 млрд гривен COVID-фонда даже с дорогами использовано 23 миллиарда, а на дороги использовано меньше чем 10 млрд грн.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами.

То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами", - подчеркнул министр.

"Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", - добавил он.

Напомним:

В Минфине заявили, что по состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн - это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.

Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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