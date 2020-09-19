Ермак призвал Минфин и ГУД сократить расходы на Офис Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к руководству Минфина и Госуправления делами с просьбой проработать проект госбюджета-2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждые подозрительные расходы - тщательно проверять", - заявил Ермак.

Он добавил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы из-за поэтапного повышения минимальной зарплаты, запланированого в 2021 году.

По словам Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, поскольку до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - подчеркнул Ермак.

По его словам, на сегодня численность работников Офиса президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014-м).

Он также заявил, что в случае невозможности уменьшить другие расходы президент готов пойти на 10-процентное сокращение работников Офиса президента.

Напомним:

Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

18 сентября в Верховной Раде обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.

14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.

Проект госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

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Экономическая правда