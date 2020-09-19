Возможность дефолта исключается – министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в украинском правительстве исключают возможность дефолта.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Исключается (возможность дефолта - ред.) ... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник.

И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину.

Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - отметил министр.

По его словам, это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати", - подчеркнул Марченко.

Напомним:

За период с апреля по декабрь 2020 Украине нужно выплатить по долгам 299 млрд гривень, которые делятся на 5 условных групп платежей, дефолт по которым невозможен.

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