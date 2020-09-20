Марченко о курсе гривни в 2021 году: Не вижу особых рисков

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что не видит особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой в следующем году, также он уверен, что НБУ продолжит свою стабильную политику.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Я начну с этого года. Есть уверенность в том, что НБУ продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор - это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс импорта-экспорта выравнивается в этом году. В следующем году он снова же изменится в пользу импорта. Но мы видим возможность перекрыть за счет других источников валютную недостачу.

Поэтому я не вижу особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой. То есть я считаю, что динамика будет, волатильность будет незначительной и будет колебаться в нынешних границах", - пояснил Марченко уверенность в прочности гривни в 2021 году.

В то же время в ответ на вопрос, не помешает ли удержанию курса гривны в 2021 году на уровне 29 грн за доллар дефицит бюджета на уровне 6% ВВП, министр заявил:

"Наоборот. Мы считаем, что одним из источников покрытия дефицита бюджета у нас есть внешние заимствования. Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем другие варианты. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит.

Упреки по величине дефицита бюджета я считаю необоснованными по нескольким причинам. Первая причина - это циклы экономической динамики. В этом году все страны мира пережили страшный кризис. Экономический спад достигал уровня 50-летней давности".

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Напомним:

Среднегодовой курс доллара к гривне в 2021 году ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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