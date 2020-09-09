Глава Минфина о МВФ: Ожидаем до конца года получить запланированные транши

Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, отчитываясь на заседании финансового комитета ВР.

"О состоянии переговоров с МВФ - мы на сегодняшний момент на постоянном контакте с европейским департаментом, вчера были встречи на высоком уровне, обсуждали переспективы бюджета-2021, ключевые вопросы Миссии.

Последние месяцы мы постоянно общались с миссией МВФ и по аудиту фонда борьбы с COVID и наших структурных маяков", - сказал Марченко.

"На сегодняшний момент мы считаем, что мы полностью выполняем те структурные маяки, которые мы предусматривали: уже утвержден план по сокращению неработающих кредитов, уже есть постановление НКРЭКУ об упрощении с 1 июля смены поставщика газа.

По реформе налоговой и таможни и реорганизации их в одно юрлицо - сейчас мы на финальной стадии", - добавил он.

"Мы надеемя, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. Ожидаем к концу года получить запланированные транши", - подчеркнул министр.

Напомним:

Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

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