В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг, отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро передает Интерфакс-Украина.

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому (ее) пересмотру", – сказал Райс.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.