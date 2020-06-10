Инсайды программы с МВФ: что получит Украина

Україна вийшла на фінішну пряму у комунікації з МВФ щодо нової Програми Стенд-бай.

Переговори з Фондом були складними та принциповими. У підсумку кожна сторона виконала взяті на себе зобов’язання. Україна, зокрема, прийняла зміни до Закону України "Про держбюджет-2020" і "Про запобігання відмивання коштів", удосконалила банківське законодавство.

А Фонд натомість висловив готовність перерахувати кошти. В найближчі дні ми очікуємо перший транш за програмою обсягом 2,1 млрд доларів. Загальний обсяг програми – 5 млрд доларів.

Ця співпраця є стратегічною для України, особливо в період світової економічної кризи. Саме тому до переговорів із МВФ підключилися як Уряд, так і Президент України. Залучення до процесу Президента дозволило суттєво збільшити обсяги фінансування першого траншу.

В першу чергу угода дозволить нам забезпечити фінансування дефіциту держбюджету. Результат, переконаний, відчує також кожний громадянин. Ми зможемо впевнено профінансувати зарплати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливих українців.

Це також дозволить спрямувати значні кошти на фонд боротьби з коронавірусом, на підтримку сфери охорони здоров’я і малого та середнього бізнесу.

Програма фонду передбачає реофрму митниці і податкової, створення органу фінансових розслідувань. Це все – кроки до прозорого і конкурентного бізнес-середовища.

Нова програма зміцнює "імунітет" нашої банківської системи. Адже ми вирішуємо питання проблемних кредитів, посилення фінансової спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тощо.

Антикорупційна політика та протидія відмиванню коштів та фінансовому тероризму є окремими пунктами схваленої МВФ програми.

Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро.

Загалом співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики