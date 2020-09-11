"Нормальный диалог": министр финансов объяснил, почему миссия МВФ не спешит в Украину

Министр финансов Сергей Марченко заявляет о "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает в ближайшее время определенности со стороны фонда о дате визита миссии.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов передает Интерфакс-Украина.

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", – сказал Марченко.

Он подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога", – подчеркнул Марченко.

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Напомним:

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.