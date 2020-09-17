Украина может получить очередной транш МВФ в декабре - Гетманцев

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Очередной транш МВФ Украина может получить в декабре этого года, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио" в среду вечером передает Интерфакс-Украина.



"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и мы получим транш в декабре", - заявил нардеп.



При этом депутат добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину изучая вопрос антикоррупционных органов, дел вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и т.п.

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.