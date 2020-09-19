Шмыгаль вслед за Марченко назвал бюджет-2021 бюджетом возможностей

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что госбюджет на 2021 год - бюджет возможностей и для государства, и для людей, и для бизнеса, а 4,6% - абсолютно реальный прогноз роста ВВП.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, передает "Правительственный портал".

"Это бюджет возможностей. Он дает возможности для малого и среднего бизнеса, для промышленности, для развития экономики. Так же он дает возможности для людей, которые нуждаются в бюджетной помощи. Это возможности для дальнейшего развития медицины, образования, увеличения заработных плат", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в бюджете заложены средства на повышение минимальной заработной платы.

"Это простимулирует экономику в непростые времена, когда спрос в Украине падал в течение второго квартала", - рассказал премьер и добавил, что в третьем квартале спрос уже начал восстанавливаться.

"Мы делаем все, чтобы простимулировать потребительский спрос на украинские товары. И это плюс для малого и среднего бизнеса. Потому что украинцы сегодня покупают украинский товар", - сказал он.

По словам главы правительства, госбюджет-2021 - это и бюджет развития инфраструктуры, в частности продолжение проекта президента "Большая стройка".

"Увеличено в разы финансирование дорог. Это сильная мультипликативная сфера, которая создает дополнительные рабочие места в смежных отраслях.

Это хорошая основа для того, чтобы в следующем году мы получили возможность развивать нашу страну, получить запланированных 4,6% роста ВВП, получить хорошие социальные, бюджетные, экономические показатели", - подчеркнул премьер.

По его словам, в третьем квартале уже наблюдается рост в экспортно ориентированных отраслях, в частности в сфере строительства, куда вкладываются значительные средства.

"Мы ожидаем такой рост в 4 квартале и в следующем году, учитывая тенденции.

Мы внимательно их просчитали вместе с нашими международными партнерами, принимали во внимание аналитику и макропрогнозы международных организаций и делаем вывод, что 4,6% - абсолютно реальный прогноз роста ВВП", - добавил он.

Напомним:

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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Экономическая правда