Новости 3 августа: рынок газа, кредиты, Фирташ vs АМКУ

О ринке газа. С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

О кредитах. В Офисе президента заявляют, что программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

О Фирташе vs АМКУ. Хозсуд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о разделении холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа и наложении штрафа.

О штрафе "Газпрома". Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн дол).

О заместителе министра по промполитике. Бывший заместитель министра обороны (2007-2009 годы) и и.о. министра обороны (июнь 2009 - март 2010) Валерий Иващенко претендует на должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об IKEA в Украине. Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс.

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С 1 августа государство больше не регулирует цены на газ: что изменилось для населения

В Украине заработал рынок газа для населения. Какие изменения ждут потребителей и поставщиков и что будет с ценами? (укр)