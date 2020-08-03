Суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа
Хозсуд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о разделении холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа и наложении штрафа.
Об этом сообщает пресс-служба Group DF.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецк объединение "Азот", которые входят в азотный бизнес Group DF.
"Таким образом, истцы доказали безосновательность выводов АМКУ в том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением", - говорится в сообщении.
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Напомним:
5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.
Экономическая правда
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