Бывший и.о. министра обороны Иващенко может стать заместителем Уруского

Бывший заместитель министра обороны (2007-2009 годы) и и.о. министра обороны (июнь 2009 - март 2010) Валерий Иващенко претендует на должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом говорится в декларации об имуществе и доходах Иващенко за 2019 год на сайте НАПК которую он подал 2 августа.

Согласно декларации, Иващенко владеет квартирой в Киеве площадью 78,9 кв.м. на правах совместной собственности с женой и двумя детьми.

Также он владеет 2 автомобилями - Toyota Corolla 2008 года выпуска и Chevrolet Aveo 2004 года выпуска.

В декларации говорится, что Иващенко и его жена имеют счета в Приватбанке, Укрэксимбанке и Ощадбанке, но суммы на счетах не указаны.

Других доходов в 2019 году, согласно декларации, он не имел.

Напомним:

12 апреля 2012 года Печерский райсуд приговорил Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

14 августа 2012 года Апелляционный суд города Киева освободил Иващенко из-под стражи и заменил заключение на условное наказание.

В апреле 2014 года Печерский районный суд Киева освободил бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.

22 июля 2020 года Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруский.

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Экономическая правда