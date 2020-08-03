В IKEA рассказали как будет выглядеть магазин в Украине: ассортимент расширится на 40%

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"Мы планируем расширить предложение в более 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина.

Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве. Более того, мы хотим, чтобы они стали доступными для покупателей еще быстрее", - сказал он.

Мелле пояснил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.

По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой успех решений для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.

В настоящее время IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов.

"Несколько из них мы уже нашли и подготовили, некоторые еще находится в процессе тренинга. Мы будем увеличивать их количество постепенно, чтобы подготовить всех этих людей к открытию магазина в конце текущего года", - отметил Мелле.

Общая площадь магазина составит более 5 тыс. кв. м, в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.

"В Киеве откроется магазин городского формата без отдела пищи и ресторана, но мы стремимся запустить их как можно быстрее. Сейчас мы открыли две важные вакансии: food-менеджер и бизнес-аналитик рынка пищи. Эти люди помогут нам открыть кафе и сделать нашу пищу доступной для всех", - отметил руководитель IKEA в Украине.

Напомним:

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.

IKEA планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине.

14 мая шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.

Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

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