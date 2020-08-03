"Nord Stream 2": Польша оштрафовала "Газпром" на 57 миллионов долларов за нежелание сотрудничать

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых (57 млн дол).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой польское ведомство.

Наложение штрафа на Газпром связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2" без согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - пишет польское ведомство.

Ход дела польского регулятора по Nord stream 2

Напомним:

Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".

Американские власти усилили давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2", с некоторыми компаниями они уже провели видеоконференции, в ходе которых "ясно дали понять, что хотят помешать завершению проекта".

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут возобновить не раньше сентября.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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