Новости 6 июля: Смолий, учетная ставка, Криклий
О Смолие. Критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной, заявил глава комитета Даниил Гетманцев.
Экс-глава Национального банка Яков Смолий раскрыл детали общения с президентом Владимиром Зеленским накануне своего увольнения.
Об учетной ставке. Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.
О Криклие. Часть депутатов фракции "Слуга народа" инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.
О Совете НБУ и Чурие. Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагал экс-главе НБУ Якову Смолию согласовать кандидатуру Олега Чурия с президентом Владимиром Зеленским.
Об УЗ. И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что принимает участие в конкурсе на должность председателя правления УЗ и уже прошел собеседование.
О деньгах из COVID-фонда. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.
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И. о. министра энергетики Ольга Буславец. О связях с Ахметовым, переговорах с "зелеными" и энергетическом кризисе
Глава министерства энергетики рассказала о своих связях с олигархами, крупнейшем энергетическом кризисе в стране, проблемах "Энергоатома", реструктуризации "зеленых" тарифов и запуске рынка газа для населения.
Частные судебные фонды: в интересах страны или олигархов
Недавно Рада приняла законопроект, который упрощает возврат незаконно выведенных активов. Он позволяет привлекать к таким делам на стороне государства частные судебные фонды или Litigation Funds. Не рискованная это ли инициатива?(укр)
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