Омбудсмен просит выделить 14,5 миллионов из Covid-фонда. 3,5 миллиона пойдут на новый сайт

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта.

По словам Денисовой, безвозвратное изъятие указанных расходов и переноса сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям: потеря результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн; нагрузки в будущем государственный бюджет в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать средства переданы в Фонд борьбы с COVID-19 в течение этого года; увеличение договорной цены в будущем.

Денисова предлагает выделить 3,5 млн грн на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Эту просьба она аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на платформе, сегодня "морально устаревшей" и не подлежит обновлению, а потому имеет определенные технические ограничения.

Уполномоченная апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется.

Запрашиваемые средства на создание сайта Уполномоченная предлагает распределить следующим образом:создание технического задания - 525 тыс грн; разработка прототипа веб-портала - 700 тыс грн; разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию - 2,275 млн грн.

Кроме того, Уполномоченная просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства.

Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.

Аргументируя указанные просьбы, Уполномоченная апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

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