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Часть депутатов "Слуги народа" инициируют отставку Криклия

Понедельник, 6 июля 2020, 17:52
 

Часть депутатов фракции "Слуга народа" инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщил депутат СН Александр Куницкий на своей странице в Facebook.

"Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО.
Демонстрирую с Александром Дубинским, ему видео как проходит проверка ГБО, и выдача бумажек за 3200 грн. под крышей его министерства", - пишет Куницкий.

В частности, под постановлением оставили подписи "слуги" Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, сам Куницкий и другие, а также Андрей Деркач (внефракционный), Илья Кива (ОПЗЖ). Всего около 15 депутатов.

 

Куницкий также выложил видео на котором спорит с Криклием о процедуре сертификации газобаллонного оборудования для авто.

Экономическая правда

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Криклий Рада

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