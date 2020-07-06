Часть депутатов "Слуги народа" инициируют отставку Криклия

Часть депутатов фракции "Слуга народа" инициируют постановление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщил депутат СН Александр Куницкий на своей странице в Facebook.

"Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО.

Демонстрирую с Александром Дубинским, ему видео как проходит проверка ГБО, и выдача бумажек за 3200 грн. под крышей его министерства", - пишет Куницкий.

В частности, под постановлением оставили подписи "слуги" Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, сам Куницкий и другие, а также Андрей Деркач (внефракционный), Илья Кива (ОПЗЖ). Всего около 15 депутатов.

Куницкий также выложил видео на котором спорит с Криклием о процедуре сертификации газобаллонного оборудования для авто.

Экономическая правда