Новый владелец гостиницы "Дніпро" рассказал, сколько планируют потратить на реконструкцию

Новые владельцы гостиницы "Дніпро" планируют вложить в реконструкцию отеля около 20 млн долларов и уже ведут переговоры с "топовым зарубежным архитектурным бюро".

Об этом в интервью AIN.UA рассказал один из новых владельцев отеля Александр Кохановский.

"Ведем переговоры с топовым зарубежным архитектурным бюро. Относительно стоимости и сроков - постараемся справиться за полтора-два года и вложим около 20 млн долларов.

Мне важно сохранить отель. И не только на протяжении 5 лет, как того требуют условия приватизации - я хочу сделать "Дніпро" символом современного подхода к приватизации и развития новых индустрий. А сама приватизация такого уровня будет показательной для инвесторов со всего мира - и уверен, станет магнитом для новых подобных соглашений", - сказал Кохановский.

По его словам, "Дніпро" рассматривают как часть экосистемы, которую строят.

"Благодаря данному объекту и киберспортивной арене в центре мы можем давать уникальные предложения для турнирных операторов и разработчиков компьютерных игр, которые будут выбирать Киев для крупных международных киберспортивных ивентов. Также создадим идеальные условия для тренировок команд. И что главное - в самом центре города. Наши training facilities будут использовать профессиональные команды из Америки, Европы, Азии и СНГ.

Поэтому мы видим "Дніпро" стратегическим объектом, который даст нам уникальные конкурентные преимущества и сильно поднимет маржинальность многих наших бизнесов", - добавил он.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Ранее в СМИ была информация о том, что основателем "Смартленд" был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Позже стало известно, что "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.