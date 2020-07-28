Новости 28 июля: кандидаты на главу УЗ, работы на Припяти, доходы селебритис
О кандидатах на главу УЗ. На должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца, по прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.
Об активах Дельта банка. Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредиты и права требования Дельта Банка. В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которыми ранее интересовался владелец агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.
О работах на Припяти. Национальный экологический совет крайне обеспокоен работами по дноуглублению, начавшимися на реке Припять.
О доходах селебритис. Звезды эстрады, музыканты, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн.
О министре аграрной политики. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что кандидатуры на должность министра агрополитики пока нет.
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Финальная шестерка: кто может возглавить "Укрзалізницю"
На должность главного железнодорожника претендуют четыре украинца и два иностранца. Кто попал в список кандидатов и какой у них управленческий опыт? (укр)
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