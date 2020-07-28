Экологи обеспокоены работами на реке Припять, которые проводит Мининфраструктуры

Национальный экологическая совет Украины крайне обеспокоен работами по дноуглублению, начавшимися согласно распоряжению Министерства инфраструктуры на реке Припять.

Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты считают, что дноуглубление может привести к смертельной угрозы распространения радиации по всей акватории Днепра считают специалисты.

Сообщается, что по реке планируют запустить водный туристический маршрут Киев-Мозырь-Киев.

"Если сейчас фон несколько ослаб, это вовсе не означает, что там стало безопасно. Просто со временем, травяной покров, а на реке Припять донные отложения закрыли собой радиоактивные вещества, но они никуда не делись.И сейчас работы по дноуглубление русла реки Припять, приведут к тому, что все это радиоактивный коктейль пойдет вниз по течению в Киевское водохранилище, а из него дальше по каскада Днепровских водохранилищ, до Черного моря ", - сообщают специалисты.

Экологи отмечают, что такие проекты могут осуществляться только минуя пострадавшие после Чернобыльской катастрофы территории.

Экономическая правда