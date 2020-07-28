Стал известен "шорт-лист" кандидатов на главу "Укрзализныци": 2 иностранца и 4 украинца

На должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца, по прогнозам Кабмин может назначить нового руководителя УЗ через 2-3 недели.

Об этом говорится в материале ЭП.

Кто может возглавить компанию и какой управленческий опыт имеют кандидаты?

Карновски ФОТО PARKIET.COM

Среди кандидатов на должность поляк Якуб Карновски, который сейчас входит в набсовет "Укрпочты". В 2012-2015 годах он возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" (РКР).

Во времена его работы уровень удовлетворенности услугами PKP Intercity вырос до 64%, пассажиропоток демонстрировал положительную динамику. Карновски также отвечал за приватизацию РКР Cargo и в октября 2013 года успешно вывел перевозчика на Варшавскую фондовую биржу. Сейчас РКР владеет 33% акций РКР Cargo. До этого Карновски работал в финансовой сфере.

Чернышев ЭП

Также в списке Петр Чернышев известный широкой публике как бывший руководитель "Киевстара". Трудовую деятельность он начал в 1990 годах в международной компании ABB (Asea Brown Boveri), которая специализируется на электротехнике.

В 1999 году менеджер перешел в пивоваренную отрасль - возглавил украинское подразделение Carlsberg. В июня 2014 года Чернышев стал президентом "Киевстара", откуда был уволен в июле 2018 года. Одной из причин отставки называют критику президента Петра Порошенко в интервью "Экономической правде".

Юрик УЗ

Также рассматривается кандидатура действующего в. о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, который начал работать в компании во времена Евгения Кравцова и считался близким к последнему. С июня 2018 года по июнь 2019-го Юрик был членом набсовета "Укрзализныци", а с июня 2019 вошел в состав правления компании. До этого он работал в Минфине и Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства.

Владимиров BGNES

Еще один иностранец в списке - болгарин Владимир Владимиров, который возглавлял "Болгарскую железную дорогу" и за пять лет сделал ее прибыльной. Среди своих ключевых преимуществ он назвал многолетний опыт реструктуризации железных дорог, который "поможет ему реформировать УЗ".

Жмак Думська

Также среди кандидатов есть Владимир Жмак - член набсовета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.Менеджер также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в набсовет этой компании.

Перцовский ЦТС

Еще один украинский топ-менеджер, которого рассматривают как потенциального главу УЗ - Александр Перцовский, котопый работает первым замом гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Перцовский также участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпочты", однако занял второе место. Ранее он занимал должность руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Также он управлял проектами трансформации логистических операций для глобальных компаний в сфере ритейла, фармацевтики, автоиндустрии в разных странах.

Читайте детальнее в материале: Финальная шестерка: кто может возглавить "Укрзалізницю"

Экономическая правда