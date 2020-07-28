Государство снова продает масляные активы Дельта Банка, которые с 96% скидкой хотела купить компания Веревского

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредиты и права требования Дельта Банка. В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которыми ранее интересовался владелец агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В составе пула - 14 прав требования по кредитным договорам и 7 имущественных прав по кредитам, а также дебиторская задолженность.

Начальная цена лота - 541,48 млн грн. Торги пройдут по голландской моделью аукциона.

В частности, в залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39,354 м² и земельный участок площадью 8,58 га, на котором расположена эта недвижимость; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездному железнодорожного пути и морскому транспортному порту; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перегрузке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположенный на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями.

Сообщается, что ранее эти активы более 20 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи и на площадке международного консультанта.

Напоминаем:

Ранее компания Веревского ООО "ФК" Скай "стала победителем аукциона по продаже этого пула активов Дельта Банка на 4,9 млрд грн, предложив за него 182,5 млн грн (соответственно скидка составляла 96%).

Впоследствии НБУ и Фонд гарантирования признали, что торги прошли с манипуляциями и отменили результаты торгов.

Этому предшествовал предыдущий аукцион, где "Скай" Веревского согласился заплатить за эти же активы 906 млн гривен, однако впоследствии соглашение заблокировала компания, которая не участвовала в торгах.

После этого разгорелся скандал. В процесс вмешались недовольные продажей вкладчики "Дельта банка". Фонд заявил, что, вероятно, торги состоялись по определенному сговору. Он обратился к НБУ и Укрэксимбанка с предложением не признавать результаты торгов.

Собеседники ЭП, близкие к фонда, признали, что торги прошли с манипуляциями.

По мнению представителей фонда, близких к процессу торгов, Веревский не собирался платить за эти активы 906 млн грн.

"В тех торгах участвовала компания "Фингрупп фактор ", которая подняла цену до стартовой - 897 млн грн. Затем" Скай" Веревского повысила ее на 1% до 907 млн грн, но эти деньги Веревский не заплатил и, судя по всему, не собирался.

В фонд принесли составленный задним числом судебный иск, в котором торги признавались недействительными. "Кернелу" просто надо было сорвать торги.Вероятно, после этого ее представители провели переговоры с конкурентами, а потом купили актив с таким большим дисконтом", - объясняет собеседник ЭП, близкий к Фонду гарантирования.

Историю с продажей масложировых активов Дельта Банка расследовало ГБР.

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Экономическая правда