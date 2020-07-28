Финальная шестерка: кто может возглавить "Укрзалізницю"

На должность главного железнодорожника претендуют четыре украинца и два иностранца. Кто попал в список кандидатов и какой у них управленческий опыт? (укр)

Епопея з призначенням керівника "Укрзалізниці", схоже, добігає кінця. Після звільнення Євгена Кравцова, яке сталося в січні, компанію очолювали два тимчасові керівники. Желько Марчек протримався в кріслі лише два місяці. Причина – швидко знайшов спільну мову із "смотрящим" Станіславом Лесніковим.

Зараз компанію очолює Іван Юрик, який прийшов в УЗ за часів Кравцова. Юрик – один з кандидатів на повноцінного керівника "Укрзалізниці". Крім нього до списку потрапили ще п'ять осіб. Більшість претендентів – українці без досвіду роботи на залізниці, а у двох іноземців, які потрапили до переліку, такий досвід є.

За інформацією джерел ЕП, з дистанції зійшли ексголова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, колишній топменеджер WOG Сергій Корецький, залізничник Роман Веприцький та виходець з компанії "Метінвест" Ростислав Шурма.

Переможець буде визначений за підсумками особистого інтерв'ю, а потім його якого затвердять Наглядова рада та акціонер – Кабінет міністрів.



"Якщо не буде форс-мажорів, то протягом двох тижнів у Києві пройдуть усі співбесіди, і ми подамо кандидатуру в Кабмін тижні через три", – прогнозував тиждень тому член наглядової ради УЗ Олег Журавльов.



Хто може очолити компанію та який управлінський досвід мають кандидати?

Якуб Карновскі

Фото parkiet.com

У переліку потенційних очільників залізниці – поляк Якуб Карновскі, який наразі входить до наглядової ради "Укрпошти". У 2012-2015 роках він очолював "Польську державну залізницю" (РКР). Своїм головним досягненням поляк вважає те, що йому вдалося поставити в центр уваги пасажира.

За часів роботи менеджера рівень задоволеності послугами PKP Intercity зріс до 64%, пасажиропотік демонстрував позитивну динаміку. Карновскі також відповідав за приватизацію РКР Cargo і в жовтні 2013 року успішно вивів перевізника на Варшавську фондову біржу. Наразі РКР володіє 33% акцій РКР Cargo.

До цього він працював у фінансовій сфері. Зокрема, виконував обов'язки члена правління і голови комітету з аудиту компаній HSBC Bank Polska, PZU, Allianz Life, Allianz Investment Fund і Euler Hermes Poland.

Петро Чернишов

Фото ЕП

Петро Чернишов відомий широкому загалу як колишній керівник "Київстару". Трудову діяльність він почав у 1990 роках у міжнародній компанії ABB (Asea Brown Boveri), яка спеціалізується на електротехніці. У 1999 році менеджер перейшов у пивоварну галузь – очолив український підрозділ пивного гіганта Carlsberg.

У червні 2014 року Чернишов став президентом "Київстару", звідки був звільнений у липні 2018 року. Однією з причин відставки називають критику президента Петра Порошенка в інтерв'ю "Економічній правді".

"Чернишов в інтерв'ю заявив, що президент порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія щодо перших осіб держави – перш за все. Такі висловлювання просто неприпустимі", – зазначала голова Телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.

Чернишов після інциденту поправив своє висловлювання, та вже було пізно. Зараз він входить до наглядових рад компаній "Фармак" та ГО VoxUkraine, розвиває власний проєкт для обдарованих дітей та вчителів математики Kontora Pi.

Іван Юрик

Фото "Укрзалізниці"

Чинний в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик почав працювати в компанії за часів Євгена Кравцова і вважався близьким до останнього. З червня 2018 року по червень 2019 року Юрик був членом наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року увійшов до складу правління компанії.

До цього він працював у Мінфіні й Офісі залучення та підтримки інвестицій уряду. Юрик має давні дружні стосунки з членом наглядової ради УЗ Андерсом Ослундом: 12 років тому він отримав подяку від шведа за допомогу в написанні книги "Як Україна перейшла до ринкової економіки та демократії".

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Владімір Владіміров

Фото BGNES

Болгарин Владімір Владіміров очолював "Болгарську залізницю" і за п'ять років зробив її прибутковою. Серед своїх ключових переваг він назвав багаторічний досвід реструктуризації залізниць, що "допоможе йому реформувати УЗ".



"Я керував підготовкою і реалізацією довгострокових планів реструктуризації. Моя докторська ступінь у галузі управління в Великобританії присвячена проблемам і силам, що перешкоджають реорганізації залізниць. Я знаю всі невидимі і видимі механізми, які підтримують або блокують реформи", – сказав він.

Владіміров вважає, що реформа "Укрзалізниці" можлива за умови колективних зусиль сильної управлінської команди і координації всіх зацікавлених сторін.

Володимир Жмак

Фото "Думська"

Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.



Менеджер також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

Олександр Перцовський

Фото ЦТС

Олександр Перцовський працює першим заступником гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Перцовський також брав участь у конкурсі на посаду голови "Укрпошти", однак посів друге місце. Раніше він обіймав посаду керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL.

Перцовський управляв проєктами трансформації логістичних операцій для глобальних компаній у сфері ритейлу, фармацевтики, автоіндустрії, трансформації поштових логістичних бізнесів у США, Німеччині, Японії, Малайзії, Сінгапурі.

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