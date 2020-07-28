Премьер: Кандидатуры на должность министра агрополитики пока нет

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что кандидатуры на должность министра агрополитики пока нет.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Кандидатур нет, министерство появится", - подчеркнул Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, вопрос сроков создания Минагрополитики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.

"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября месяца, очевидно, не будет разделять министерство", - добавил премьер.

Он также заявил, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "максимум в сентябре" в Украине будет отдельный министр сельского хозяйства.

В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.