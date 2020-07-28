Украинские селебритиз задекларировали за год 766 миллионов дохода
Звезды эстрады, музыканты, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.
Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн гривен", - заявили в Налоговой.
Отмечается, что наибольшие суммы доходов задекларировали: телеведущая (261,6 млн грн), футболист (24,5 млн грн) и певец (15,3 млн грн).
Экономическая правда
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