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Украинские селебритиз задекларировали за год 766 миллионов дохода

Вторник, 28 июля 2020, 12:52
 

Звезды эстрады, музыканты, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​гривен", - заявили в Налоговой.

Отмечается, что наибольшие суммы доходов задекларировали: телеведущая (261,6 млн грн), футболист (24,5 млн грн) и певец (15,3 млн грн).

Экономическая правда

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Налоговая

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