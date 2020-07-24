Новости 24 июля: деньги из COVID-фонда, бюджет, фискальная служба

О деньгах из COVID-фонда. В Фонде по борьбе с COVID-19 из 64,7 млрд грн осталось только 3,2 миллиарда.

О бюджете. В январе-июне 2020 года дефицит госбюджета составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

О фискальной службе. Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины.

О выпуске облигаций. Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 млрд долларов, номинированных в долларах, и результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.

О займе от ЕС. Новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений есть среди условий, при которых Украина получит от Евросоюза транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи.

О штрафе табачной компании. Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина", оплатила наложены Антимонопольным комитетом штрафы на общую сумму почти 460 миллионов гривень.

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Среди претендентов на столичный отель были Тигипко, Столар, Новинский, Фиала, младший Черновецкий и другие известные бизнесмены. Впрочем, никто из них не смог перебить ставку инвесторов из сферы киберспорта. Как это произошло? (укр)