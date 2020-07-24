"Тактическое решение": табачная компания выплатила 460 миллионов штрафа государству

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина", оплатила наложены Антимонопольным комитетом штрафы на общую сумму почти 460 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Группа компаний "Империал Тобакко", как и другие фигуранты дела, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск.

В Империал Тобакко пояснили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.

"Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде, тем самым лишив АМКУ юридических оснований блокировать счета компании", - заявила она в комментарии LIGA.net.

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Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

Экономическая правда