Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года 

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

Шмыгаль объяснил, что новый орган будет не силовым, а интеллектуальным.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции с СБУ и национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге.

Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. Позже депутаты провалили голосование за закон во втором чтении.

Как сообщали СМИ, это было связано с тем, что контроль над новым ведомством хотел получить Офис президента (вместо Минфина).