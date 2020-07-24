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Госбюджет за январь-июнь выполнен с дефицитом 18,8 миллиарда – Госказначейство

Пятница, 24 июля 2020, 19:20
 

В январе-июне 2020 года дефицит госбюджета составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд  грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

При этом, доходы госбюджета за этот период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду - 450,9 млрд грн, при плане в 489,33 млрд грн.

Расходы - достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при плане в 530,75 млрд грн.

Заимствования за январь-июнь составили почти 263 млрд грн, в том числе по общему фонду - 259,4 млрд грн.

Внешние заимствования составляли 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн - по общему фонду. Погашение - 156,16 млрд грн.

Напомним:

По итогам января-апреля 2020-го года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривень, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

Экономическая правда

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