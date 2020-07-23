В Нацбанке планируют до конца года не снижать учетную ставку

Нацбанк завершил цикл снижения учетной ставки - в НБУ ожидают, что ставка останется на текущем уровне до конца года.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года.

В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики", - сказал он.

"Предварительные снижения учетной ставки еще не полностью отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам.

Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между воздержанием инфляции и монетарным стимулированием", - добавили в НБУ.

По словам Шевченко, сохраняя учетную ставку на уровне 6%, НБУ оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

В то же время, как заявил заместитель Шевченко Дмитрий Сологуб, НБУ готов снизить учетную ставку при условии удержания инфляции в целевом диапазоне 4-6% и сохранения макроэкономической стабильности.

"Если мы увидим, что макроэкономическая ситуация остается стабильной, если увидим, что инфляция - в целевом диапазоне, не увидим значительного расширения фискального дефицита, а также увидим продолжение сотрудничества с донорами, то я не исключаю снижения процентной ставки", - ответил он на вопрос журналистов.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых.

Bank of America прогнозировал, что Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Екатерина Рожкова, которая испольняла обязанности главы НБУ до назначения Шевченко, заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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Экономическая правда