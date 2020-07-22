Новости 22 июля: новое министерство, эпопея с "зеленым" тарифом, рост цен на газ

Об авто из США. Проект постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых "битков" из США, находится на финальной стадии - по дороге в Кабмин.

О хищениях в УЗ. Служба безопасности установила, что в течение 2018-2019 годов должностные лица "Укрзализныци" в сговоре с подрядчиками подписали контрактов почти на 200 миллионов гривен без соответствующих разрешений и сертификатов.

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О новом члене правления НБУ. Совет Национального банка 22 июля назначила заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

О росте цен на газ. В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения выросла на 7% или на 16 копеек до 2,3 грн за кубометр.

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Запретят ли авто из США? Спойлер: нет, но появится немало проблем

Ведомство Арсена Авакова может сильно осложнить жизнь импортерам "битых" авто из США. Кто в этом заинтересован и к чему готовиться водителям? (укр)