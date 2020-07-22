Замминистра финансов Гелетий стал заместителем главы НБУ

Совет Национального банка 22 июля назначила заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Его кандидатуру предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Олег Чурий с 23 июля 2020 прекратит выполнение полномочий замглавы Нацбанка в связи с завершением срока полномочий и освобождением от должности.

Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров", - подчеркнул Шевченко.

Также глава НБУ прокомментировал прекращении полномочий Чурия:

"Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему ... Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществлены реформы", - заявил Шевченко.

Гелетий работал в Национальном банке, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 году до июля 2018 Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 года работал в должности заместителя министра финансов.

Напомним:

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.

Член Совета НБУ Виктор Козюк считает, что Совет НБУ втянут в политические противостояния.

Экономическая правда