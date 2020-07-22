Запретят ли авто из США? Спойлер – нет, но появится немало проблем

Кабінет міністрів найближчим часом може кардинально переписати правила реєстрації автомобілів.



Крім позитивних моментів, яких в документі чимало, проєкт постанови містить і доволі контроверсійні пункти, один з яких напряму стосується так званих "битків" з США, які останнім часом набирають все більшої популярності серед українців.



З одного боку зміна правил точно не призведе до повного зникнення "американців" з вітчизняних доріг, але з іншого – нововведення можуть суттєво ускладнити процедуру реєстрації таких транспортних засобів і зробити її дорожчою.



Крім того, документ створює додаткові можливості для легкого заробітку різного роду посередникам, які спеціалізуються на обхідних "схемах".



Що передбачають зміни, коли вони можуть бути ухвалені, що про це думають учасники ринку та до чого готуватися водіям, в матеріалі ЕП.

Нові правила

МВС підготувало проєкт постанови, якою пропонується кардинально змінити порядок реєстрації авто.



Більше за інших можуть постраждати імпортери так званих "битків" з Америки. Відтепер для вживаних машин доведеться подавати документи про реєстрацію транспортного засобу за кордоном, ще й перекладати їх на українську мову.



До цього зареєструвати авто в Україні можна було на підставі "картки про утилізацію", яка фактично замінювала техпаспорт. З ухваленням змін ця опція зникне.



Крім того, переклад документу має бути здійснений консульськими установами Міністерства іноземних справ або офіційними органами інших держав. Це створить чимало проблем любителям американських машин.

Х'юстон, у нас проблеми

Ключова проблема запропонованих змін полягає в тому, що навіть в МВС не можуть назвати точний перелік документів, які знадобляться для реєстрації авто з США.



"В кожній країні, а якщо говорити про США, то в різних штатах по-різному врегульована ця ситуація, десь департаменти транспорту видають такі документі, десь – страхові компанії. Я не можу назвати, у нас немає загального переліку", – каже начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.

Враховуючи, що у тільки США є кілька десятків сертифікатів на реєстрацію авто, виникає логічне питання, який саме з них потрібен.

Таке неоднозначне тлумачення норм, переконаний експерт з правових питань CASE Україна Андрій Саварець, підвищить корупційні ризики.

Правові питання

Є у юристів питання і до законності постанови.



"Складається парадоксальна ситуація, коли митним законодавством не забороняється ввезення авто після ДТП, а при постановці на облік виникають заборони. Окрім того, що ця постанова протирічить українському законодавству, вона ще й не відповідає міжнародним угодам", – зазначив Саварець.



За його словами, директива Ради 1999/37/ЄЕС від 14 квітня 1999 року щодо реєстрації документів на транспортні засоби, на яку посилаються розробники постанови, не регулює питання реєстрації автомобілів, ввезених з третіх країн.



"Автори документу також посилаються на Гаазьку конвенцію, вимагаючи ввести переклад реєстраційних документів та апостиль. Але насправді зазначені норми конвенції не поширюються на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій", – каже Саварець.



Чи означає це, що авто зі статусом "для утилізації" не можна буде зареєструвати в Україні? Ні, є багато шляхів, як обійти нововведення, але й проблем буде багато.

Обхідні шляхи

В останні роки попит на "американки" в Україні невпинно зростає: тільки в 2019 році до України імпортували 430 тисяч машин, з яких із США – 83 тисячі, або близько 20%. В чому причина такої популярності?



"Якщо порівнювати з ідентичними авто з ЄС, американські на 20-30% дешевші. Так, це машини з дефектами, але часто йдеться про незначні лакофарбові пошкодження, які не впливають на безпеку, проте значно впливають на ціну", – пояснює представник однієї з компаній-імпортерів транспортних засобів Юлія Риковська.

На її думку, оскільки є попит на такі машини, люди шукатимуть можливості їх завезти до країни. "Будуть ремонтувати їх у Грузії або Литві, робити нові дозвільні документи для реєстрації, що призведе до їхнього здороження", – каже Ричківська.



За словами економіста CASE-Ukraine Володимира Дубровського, якщо постанова таки буде прийнята, авто з США подорожчають через ціну виготовлення необхідного пакету документів, і, можливо, будуть імпортуватися не напряму, а через інші країни.



Представник МВС наголошує, що у змінах не йдеться про заборону "утилізаційних" авто, а про те, що документи про утилізацію не можуть бути реєстраційними.



При цьому він визнає, що процедура отримання необхідного документу в США може бути складнішою та дорожчою.

Чому зараз і кому це вигідно

Керівник профільного управління Головного сервісного центру МВС нічого критичного в змінах не бачить. "Ми не придумали щось нове, ми біжимо позаду і приєднуємось до тих реєстраційних практик, які існують в інших країнах", – каже Фурманюк.



Своєю чергою співзасновник ГО "Доступне авто" Станислав Бучацький переконаний, що в цій постанові прослідковується інтерес бізнесменів, які є власниками автомобільних заводів або займаються ввезенням нових машин.

"Тут інтерес бізнесу, який займається продажем нових машин. Щорічно до України з США ввозиться близько 80 тисяч авто. А нових – приблизно 88 тисяч. Це прямі конкуренти, бо ціна машин з США починається від 10 тисяч доларів, так само, як і нові. Це також вигідно українським корупціонерам. Чиновники раді можливостям нових схем, щоб незаконно заробити", – вважає Бучацький.

За його словами, автори постанови на словах опікуються тим, щоб до України не заїжджав "автохлам", проте, на думку активіста, американське авто, якісно відновлене після ДТП, набагато краще, ніж 40-річні "Жигулі".

Так проблема в безпеці?

Дубровський спростовує тезу, що "биті американці" становлять небезпеку для учасників дорожнього руху.



"Американські машини безпечніші за європейські, і навіть у пошкодженому стані вони не втрачають своїх властивостей безпеки. Те, що авто має позначку "не підлягає реєстрації в США", стосується виключно США, та не є свідченням про поганий технічний стан авто.

Багато машин приїжджають з мінімальними пошкодженнями і не становлять жодної небезпеки для нового власника", – заявляє економіст.



Тим більше, що будь-яке авто не може потрапити на дорогу без проходження спеціальної перевірки.

Сертифікація в Україні

Перед постановкою на облік в Україні всі авто проходять сертифікацію – загалом йдеться про 52 позиції, які мають засвідчити що транспортний засіб відповідає всім вимогам безпеки. Якщо усі ці позиції в нормі, авто допускається до експлуатації та підлягає реєстрації.



"Авто відновлюють, перевіряють на відповідність стандартам, і аж тоді видають сертифікат. Це ще один документ, який підтверджує безпеку експлуатації", – заявив економіст CASE Ukraine.



"Ані головний сервісний центр, ані поліція не може давати оцінку безпеці експлуатації. До нас заходить сертифікат, який каже реєструвати чи ні. Ми працюємо з документами", – додає Фурманюк.

Що зараз з документом

Представник МВС у коментарі ЕП повідомив, що наразі документ перебуває на фінальній стадії – по дорозі до Кабінету міністрів.



"На сьогодні всі зацікавлені органи дали свої зауваження. Це Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, Мін'юст та Державна регуляторна служба. Вони будуть вноситися в проект.



У МВС цю інформацію вже узагальнюють. Я думаю, що найближчим часом – тиждень-два і проект буде розглянутий", – прогнозує Фурманюк.

Чи передбачений перехідний період

Це питання звучить цілком логічно, оскільки процес доставки авто з США є доволі довготривалим і власник навряд чи зрадіє, якщо нові правила застануть його авто десь посеред океану.



"В документі немає нічого про відтермінування. Якщо постанова буде ухвалена Кабміном та опублікована у "Віснику України", то вона одразу набере чинності. По процедурі – це десь місяць-півтора", – попереджають у МВС.

Що треба змінити та які шанси на ухвалення

На думку учасників ринку, з постанови необхідно прибрати найбільш контраверсійні речі, які суперечать законодавству та шкодять українським споживачам.



Саварець стверджує, що вже зараз текст документу відрізняється від першочергового – з нього зникли деякі категоричні речі на кшталт необхідності проставлення апостиля.



"Проте нотаріальне завірення і норма про заборону державної реєстрації ТС, які підлягають утилізації, залишилася. І розмитість цієї норми створює можливості для зловживань", – каже юрист.



З ним погоджується також один з членів Кабміну, який на умовах анонімності погодився прокоментувати зазначену ініціативу. Він так само переконаний, що зміни в запропонованій редакції створюють можливості для корупційних маневрів.

"В документі закладені корупційні ризики, я не буду за це голосувати", – запевнив міністр.