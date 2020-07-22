В июле цена на газ для населения выросла на 7% – "Нафтогаз"

В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, теплопроизводителей и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что такая цена - на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

"Как прогнозировали аналитики Нафтогаза, цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила.

Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20, а то и на 30%", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним:

В августе 2020 года "Нафтогаз" повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3,578 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС).

Экономическая правда