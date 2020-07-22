Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ — на финальной стадии

Проект постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых "битков" из США, находится на финальной стадии - по дороге в Кабмин.

Об этом в коментарии ЭП заявил начальник профильного управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.

"На сегодня все заинтересованные органы дали свои замечания. Это Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Минюст и Государственная регуляторная служба. Они будут вноситься в проект.

В МВД эту информацию уже обобщают. Я думаю, что в ближайшее время - неделя-две и проект будет рассмотрен", - прогнозирует Фурманюк.

Согласно новым правилам, больше других могут пострадать импортеры так называемых "битков" из Америки.

"Отныне для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык.

До этого зарегистрировать авто в Украине можно было на основании "карточки об утилизации", которая фактически заменяла техпаспорт. С принятием изменений эта опция исчезнет.

Кроме того, перевод документа должен быть осуществлен консульскими учреждениями Министерства иностранных дел или официальными органами других государств. Это создаст немало проблем любителям американских машин", - говорится в статье ЭП.

В МВД заявляют, что документ не предусматривает переходного периода.

"В документе нет ничего об отсрочке. Если постановление будет принято Кабмином и опубликовано в "Вестнике Украины", то оно сразу вступит в силу. По процедуре - это где-то месяц-полтора", - предупреждают в МВД.

В то же время ключевая проблема предлагаемых изменений заключается в том, что даже в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.

"В каждой стране, а если говорить о США, то в разных штатах по-разному урегулирована эта ситуация, где департаменты транспорта выдают такие документы, где-то - страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня", - признал Фурманюк.

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Экономическая правда