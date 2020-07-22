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В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа

Среда, 22 июля 2020, 13:08
 

Нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

Об этом говорится на сайте Рады.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

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Экономическая правда

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Зелений тариф Рада

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