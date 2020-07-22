Кабмин создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Олег Уруский

Кабинет министров создал новый орган - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруский.

Соответствующий проект постановления поддержали на заседании правительства 22 июля.

"Целью принятия акта является образование органа ответственного за обеспечение и реализацию государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности", - сообщается в документе.

Напомним:

16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность", - сказал Уруский перед голосованием.

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Экономическая правда