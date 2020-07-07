Антимонопольный комитет получил и.о. главы: что о ней известно

6 июля исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пещанская.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Зеленский назначил Пещанскую заместителем председателя в сентябре 2019-го года.

Пещанская с 2004 по 2015 годы работали на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами АрселорМиттал Кривой Рог.

С января по апрель 2016 года Пещанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов "Метинвест Холдинг" Ахметова-Новинского.

Также она владеет ООО "Закупочные решения", имеет долю в ООО "СТЭМ Инжиниринг" (45%) и контрольный пакет акций "Промпроектсервис" (94%).

Напомним:

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил голову Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

Экономическая правда