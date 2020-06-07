Новости выходных: сокращение от ОПЕК+ и ВИЭ-инвесторы
О ВИЭ-инвесторах. Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за невыплаты за произведенную ими электроэнергию.
О ДТЕКе. Компания олигарха Рината Ахметова ДТЭК Энерго по результатам первого квартала 2020 года получила чистый убыток в 7,5 миллиардов.
О ФОПах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду.
Об ОПЕК+. Страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.
О таможне. По результатам работы в мае таможнями перечислено в бюджет 27 млрд, что эквивалентно 85,2% плана.
О госпомощи. Согласно постановлению Кабмина отныне помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платят единый социальный взнос.
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