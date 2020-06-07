Все разделы
Укр / Рус

Страны ОПЕК + согласовали продолжение сокращения добычи нефти

Воскресенье, 7 июня 2020, 10:00
 

Страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.

Источник: Reuters. ТАСС

Детали: Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ заявил, что "эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков".

Напоминаем:

Ранее цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продолжения рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн  баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть ОПЕК

powered by lun.ua
Материалы по теме
В мае число нефтегазовых установок в мире упало до минимума с 1999 года  5 июня 2020, 16:04
Цены на нефть подскочили до 40 долларов 3 июня 2020, 10:40
До октября: в РФ впервые ввели запрет на импорт топлива 2 июня 2020, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!