Страны ОПЕК + согласовали продолжение сокращения добычи нефти

Страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.

Источник: Reuters. ТАСС

Детали: Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ заявил, что "эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков".

Напоминаем:

Ранее цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продолжения рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Украинская правда