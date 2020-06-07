Предприниматели без наемных работников смогут воспользоваться помощью государства

Согласно постановлению Кабмина отныне помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платят единый социальный взнос.

Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Для того, чтобы получить помощь ФОПам необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕО и собрать необходимый пакет документов.

Помощь можно получить в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности.

"Помощь устанавливается за каждый час сокращение деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕО, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц.

Помощь предоставляется на период приостановления/сокращение деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при помощи не уплачивается налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Напоминаем:

Ранее сообщалось что документы для оформления помощи по частичной безработице на время карантина для сотрудников подали более 14,69 тыс работодателей, из них 10,86 тыс получили положительные решения для выплаты зарплаты 110,2 тыс. сотрудникам на общую сумму 231 млн грн.

Экономическая правда